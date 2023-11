Voor uw project, als u bij Belfius Bank een garantie voor een oplossing biedt: krediet, zekerheid, product van pargne of investering… op de maat. Belfius Bank en Verzekeringen, tot 1 maart 2012 bekend onder de naam Dexia Bank België, is een PLC met winstoogmerk die is opgericht om tegemoet te komen aan de behoeften van lokale overheden. Belfius kwam voort uit de ontmanteling van de groep Dexia, waarvan het deel uitmaakte tot 10 oktober 2011, toen het door de Belgische Staat werd gekocht voor 4 miljard euro.

Website: belfius.be

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Belfius. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.