Met Basaas kunt u naadloos digitaal werken voor elke medewerker mogelijk maken en tegelijkertijd de productiviteit verhogen. Basaas bevat een uniforme en geïntegreerde digitale werkplek en taakbeheer tussen apps om uw productiviteit te verhogen. Je ondersteunt iedere collega met een device-onafhankelijke digitale werkplek en distribueert jouw apps voor teams of afdelingen. U kunt ook alle tools voor taakbeheer integreren in één overkoepelende oplossing en de dagelijkse routines voor alle medewerkers vereenvoudigen in één oplossing.

Website: workplace.basaas.com

