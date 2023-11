De beste, meest complete en vertrouwde beleggingsapplicatie voor beleggingsfondsen in Indonesië met toestemming van de OJK. Beleggen in beleggingsfondsen en staatsobligaties (SBN) is eenvoudig en comfortabel.

Website: bareksa.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Bareksa. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.