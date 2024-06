Alternatieven - Balloon

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. is een Amerikaanse beursgenoteerde leverancier van cloudgebaseerde communicatie- en samenwerkingsoplossingen voor bedrijven. RingCentral CEO Vlad Shmunis en CTO Vlad Vendrow richtten het bedrijf op in 1999. RingCentral-investeerders waren onder meer Doug Leone, Sequoia Capital, Dav...