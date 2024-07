Awarathon is een dynamisch hulpmiddel voor verkoopcoaching onder leiding van video-rollenspel. Onze virtuele trainingsomgeving maakt gebruik van AI om uw verkoopteams te helpen effectieve, winnende pitches te maken. Awarathon werkt samen met organisaties uit het middensegment om hun verkoopbereidheid te beïnvloeden. Ons platform maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en videorollenspel om de effectiviteit van verkooptrainingen te verbeteren en uw teams te helpen de perfecte pitch te maken. We hebben onze klanten (in de sectoren financiële dienstverlening, technologie, gezondheidszorg en onderwijsoplossingen) geholpen verkoopklaar te worden en consistentere, zelfverzekerde verkoopteams te hebben. Awarathon heeft zijn hoofdkantoor in Mumbai, de maximale stad van India. We zijn ons leven begonnen met de ambitie om sociaal bewustzijn te verspreiden (het is wat onze naam inspireerde). In de loop van de tijd zijn we geëvolueerd tot technologische veranderingsmakers, terwijl we ervoor hebben gezorgd dat onze sociale verplichtingen op het gebied van onderwijs en gelijke kansen op zinvolle wijze worden voortgezet.

Website: awarathon.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Awarathon. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.