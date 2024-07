Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Artwork Flow is software voor creatief beheer, aangedreven door AI, bedoeld om het beheer en de workflow van uw merkmiddelen te transformeren. Het product beschikt over digitaal activabeheer, waardoor gebruikers activa snel kunnen organiseren en ophalen met behulp van kunstmatige intelligentie. Het biedt ook automatisering van merkcompliance, workflowautomatisering, online proefdrukken en creatieve automatisering. Het beheer van merkactiva wordt verzekerd door slim platformgebruik om uw behoeften te begrijpen om de reputatie en identiteit van uw merk effectief te beheren. De software biedt ook een breed scala aan integraties met andere tools en apps voor een naadloze ervaring. Verschillende rollen en industrieën vinden toepasselijke oplossingen via het functierijke platform van Artwork Flow. Creatieve Operations Specialisten, Marketing Heads, CMO's, Brand Managers en Designers behoren tot de gebruikers. De branchespecifieke oplossingen zijn onder meer gericht op wijnmakerijen, direct-to-consumer dienstverleners en de voedingsmiddelen- en drankensector. De gebruiksscenario's van Artwork Flow omvatten het stroomlijnen van creatieve activiteiten, het beheren van software voor labelontwerp, het automatiseren van advertentieaanpassing en het beheren van merkrichtlijnen. Het platform biedt verschillende tools voor proefdrukken, zoals een lettertypezoeker, online meetschaal en online spellingcontrole. Om de gebruikerservaring te ondersteunen, worden bronnen zoals blogs, handleidingen, webinars en klantverhalen aangeboden. Ten slotte biedt Artwork Flow ook gratis tools zoals een tool voor het proefdrukken van illustraties om te helpen bij het creatieve proces.

Website: artworkflowhq.com

