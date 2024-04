Maak medialijsten, meet prestaties, optimaliseer inhoud, navigeer door crises Arkreach is een productsuite voor uw communicatiebehoeften, waarbij gebruik wordt gemaakt van op lezers gerichte nieuwsmediagegevens om te plannen, optimaliseren en beoordelen. Via dit product kunt u medialijsten samenstellen, de prestaties van artikelen meten, inhoud optimaliseren en door online crises navigeren. Onze USP is gericht op op lezers gerichte gegevens voor nieuwsmediasites die ondervertegenwoordigd zijn in de meeste analyseproducten, en wordt vervangen door gegevens over interactie via sociale media. Onze Arkscore-statistiek helpt ons door deze enorme gegevens te navigeren voor analyse.

