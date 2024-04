AnswerDock is een AI-gestuurde analyseoplossing die gebruikmaakt van Natural Language Processing om antwoorden te geven op vragen van zakelijke gebruikers, waardoor ze betere en snellere datagestuurde beslissingen kunnen nemen, zonder dat daar data-analisten voor nodig zijn. U kunt het product gratis uitproberen door u aan te melden. U kunt uw eigen gegevens uploaden en de meeste functies van AnswerDock ervaren in de gratis versie. Met AnswerDock kunnen zakelijke gebruikers hun eigen rapporten en dashboards maken door hun vragen te typen, net zoals bij het gebruik van een webzoekmachine. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de Top 10 verkopers typen op basis van de groei in het aantal leads dit kwartaal. AnswerDock voert de analyse uit en geeft direct de optimale visualisatie weer. AnswerDock gebruikt krachtige datamining-algoritmen om vragen in natuurlijke taal te beantwoorden, zoals: • Wat drijft mijn conversieratio op? • Waarom is de omzet gisteren gestegen? • Wat zorgt ervoor dat de verzendstatus wordt uitgesteld? • Welke invloed hebben paginaweergaven op de omzet? AnswerDock maakt verbinding met een verscheidenheid aan bronnen, van Excel-bestanden tot relationele databases (Mysql, SQL Server, ...) tot API's van derden, zoals Google Analytics. Gebruikers kunnen dashboards maken die meerdere bronnen combineren, waardoor ze een geïntegreerd beeld van hun bedrijf krijgen. Professionals uit de sector uit elke bedrijfsfunctie kunnen AnswerDock gebruiken om eenvoudig de gegevens van hun bedrijf te verkennen, met behulp van een intuïtieve zoekachtige interface zonder vereiste training. AnswerDock ondersteunt professionals in onder meer de detailhandel en e-commerce, financiën en verzekeringen, gezondheidszorg, transport en logistiek, communicatie en media, productie. AnswerDock biedt een uitgebreid dataplatform met talloze functies: • Natuurlijke taalverwerking • Automatische diagramselectie • 30+ interactieve diagramtypen • 50+ aanpassingsopties • Datamining en ontdekking van inzichten • Analyse-uitleg • Aangepaste trefwoorden • Automatische gegevensindexering • Delen en samenwerken • Op formules gebaseerde kolommen • Samenvoegingen van gegevenssets • Beheerconsole • Geplande gegevensladen • Exporteren naar CSV, PNG of PDF • Machtigingen voor kolommen, rijen en gegevenssets • Gebruikersbeheer • Interactieve dashboards

Website: answerdock.com

