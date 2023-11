AnkiWeb is een gratis aanvulling op de computerversie van Anki. AnkiWeb kan worden gebruikt om online te beoordelen wanneer u geen toegang heeft tot uw thuiscomputer, en kan worden gebruikt om uw kaarten op meerdere machines gesynchroniseerd te houden. AnkiWeb is bedoeld voor gebruik in combinatie met de computerversie van Anki. Hoewel het mogelijk is om basiskaarten met alleen tekst te maken en deze te bekijken met alleen AnkiWeb, om gedeelde kaartspellen te downloaden, te profiteren van multimediafuncties enzovoort, zult u ook de gratis computerversie moeten gebruiken. Als u Anki nog niet eerder hebt gebruikt, begin dan met de computerversie.

Website: ankiweb.net

