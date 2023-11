Anki App is een platformonafhankelijke flashcard-app voor mobiel en desktop. Bestudeer flashcards in uw vrije tijd. Maak flashcards met tekst, geluid en afbeeldingen, of download kant-en-klare flashcards. Studeren gaat superefficiënt dankzij het krachtige AnkiApp Advanced Spaced Repetition™ (SRS) algoritme. AnkiApp voert automatisch back-ups en synchronisaties uit met al uw apparaten, via de cloud.

Website: ankiapp.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan AnkiApp Web. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.