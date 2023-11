De National Railroad Passenger Corporation, die zaken doet onder de naam Amtrak, is een passagiersspoorwegdienst die intercity-spoordiensten over middellange en lange afstanden aanbiedt in de aangrenzende Verenigde Staten en naar negen steden in Canada.

Website: amtrak.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Amtrak. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.