Amplimed is de eerste medische software waarbij telegeneeskunde is geïntegreerd in elektronische medische dossiers, waardoor artsen en patiënten veilig met elkaar worden verbonden.

Website: amplimed.com.br

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Amplimed. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.