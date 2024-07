Amira Learning heeft de eerste intelligente leesassistent ontwikkeld die naar leerlingen luistert terwijl ze hardop lezen, de beheersing beoordeelt en gepersonaliseerde begeleiding biedt om de beheersing van het lezen te versnellen. Het bedrijf werd opgericht door een team van voormalige ingenieurs en leidinggevenden van Pearson, IBM, ACT en Renaissance en opgebouwd op basis van twintig jaar onderzoek van de Carnegie Mellon University. De missie van Amira Learning is om de alfabetiseringskloof van 43 miljoen mensen in Amerika te helpen dichten door gepersonaliseerde en boeiende leeservaringen voor kinderen te creëren. Het bedrijf, met hoofdkantoor in San Francisco, heeft meer dan $40 miljoen opgehaald bij investeerders, waaronder Owl Ventures, Authentic Ventures, Vertical Venture Partners, Houghton Mifflin Harcourt, Outcomes Collective, Google Assistant Fund, Amazon Alexa Fund, ReThink Education en GSV AcceleraTE. Het wordt momenteel gebruikt door meer dan 2.500 scholen en bereikt bijna een miljoen studenten in de Verenigde Staten en wereldwijd.

Website: amiralearning.com

