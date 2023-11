Ambient Weather verbindt stationeigenaren, voorspellers en enthousiastelingen met de snelstgroeiende online community voor hyperlokale weerinzichten. Ambient Weather gelooft dat het weer persoonlijk is. Daarom hebben we onze app opnieuw ontworpen zodat deze mobielvriendelijk is, zodat je hem overal mee naartoe kunt nemen. De overzichtelijke, gestroomlijnde interface maakt het gemakkelijker om de huidige omstandigheden en komende dagelijkse en wekelijkse voorspellingen te bekijken. Door uw persoonlijke Ambient-weerstation te verbinden met ons online platform ontgrendelt u een aantal unieke sociale functies: INTERACTEER met een grote en groeiende weergemeenschap door hun feeds te bekijken, commentaar te geven, berichten leuk te vinden en tegels vanaf uw dashboard te delen met andere sociale netwerken. PAS tegels op uw dashboard aan, zodat u zich kunt concentreren op de metingen die er het meest toe doen. Stel waarschuwingen in wanneer de omstandigheden veranderen of om u te waarschuwen voor aankomende evenementen. CREËER en publiceer uw eigen prognoses in de online community. Maak uw eigen berichten om weergebeurtenissen onder de aandacht te brengen, weerbeelden of andere informatie die u heeft verzameld te delen. Volg het weer niet. Laat het weer je volgen.

Website: ambientweather.net

