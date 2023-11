Met de Cloud Cam-app heeft u overal toegang tot uw Cloud Cam-feed. Gebruik de Cloud Cam-app om 24/7 in te checken en elke activiteit vast te leggen. Speel belangrijke activiteiten opnieuw af die gedurende de dag zijn vastgelegd. Geef uw camera's een naam om eenvoudig onderscheid te maken tussen monitoringweergaven, zoals de keuken en de woonkamer. Luister mee of laat uw kinderen weten wanneer het tijd is om naar bed te gaan met tweerichtingsaudio. U kunt zelfs waarschuwingen aanpassen door zones te markeren die het belangrijkst zijn.

Website: cloudcam.amazon.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Amazon Cloud Cam. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.