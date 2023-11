Altamira HRM

Altamira Recruiting is cloudgebaseerde software waarmee u het gehele proces van werving en selectie van nieuwe medewerkers kunt beheren. Het is gemakkelijk te gebruiken en volledig aanpasbaar aan de behoeften van bedrijven en wervingsbureaus. Bedrijven die ervoor kiezen om Altamira Recruiting te gebruiken, krijgen de beschikking over een gepersonaliseerde carrièresite, integratie met alle grote banenportals en sociale netwerken, een veelzijdige CV-database, een krachtig rapportagesysteem en nog veel meer.

Website: platform.altamirahrm.com

