Alai helps tech professionals create high quality presentations faster using AI. For example, a product manager can enter their proposal in plaintext and get polished slide options without spending hours on design.

Website: getalai.com

