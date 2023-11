Het is entertainmenttijd! Ervaar de sensatie van het online bekijken van verschillende films en tv-series in meer dan 13 OTT's, waardoor u terug blijft komen voor meer. Laat u meeslepen in de wereld van entertainment waar u de Airtel Xstream-app kunt downloaden en meer dan 10.000 films en webseries kunt bekijken op meer dan 13 OTT's, allemaal op één plek. De app biedt films van verschillende genres, tv-shows en originelen van verschillende OTT-platforms - allemaal onder één paraplu. Airtel Xstream heeft twee nieuwe pakketten geïntroduceerd: 1. Xstream Premium Pack dat u Xstream-entertainment biedt met meer dan 13 OTT's, allemaal op één plek. 2. Xstream Mobile Pack, waarbij u telecomdiensten krijgt gebundeld met een abonnement om één Xstream-kanaal zonder extra kosten te ontgrendelen, alleen op de Airtel Xstream-app.

Website: airtelxstream.in

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Airtel Xstream. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.