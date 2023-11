Leer schaken op jouw manier. Aimchess helpt schakers zoals jij sneller verbeteren door unieke analyses te combineren met gepersonaliseerde lessen (gemaakt op basis van jouw partijen!) Om trainen leuk en gemakkelijk te maken. Verbeter uw schaakspel met analyses op een hoger niveau en gerichte training. Zeg vaarwel tegen vragen als “Waarom verlies ik?” of “Waar moet ik aan werken?” Laat ons u begeleiden bij de volgende fase van uw schaakverbeteringstraject! Met ons speciale pakket gedetailleerde analysetools die verbinding kunnen maken met al uw favoriete online schaakplatforms, zoals Chess.com, Chess24 of Lichess, kunnen we een uniek gepersonaliseerd studieplan en gerichte trainingsopties ontwikkelen op basis van uw eigen partijen. Met Aimchess kun je sneller dan ooit vooruitgang boeken met schaken.

Website: aimchess.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Aimchess. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.