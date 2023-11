ADrPlexus Medical Learning App is een digitale hulpbron voor artsen, door de technische vleugel van AdrPlexus. Onze app is uniek in zijn soort en fungeert als centrale plek waar aspiranten terecht kunnen voor e-Learning. Samengestelde inhoud met de hoogste inspanning-opbrengstverhouding, samen met een conceptuele en tijdgebonden aanpak, maakt de ADrPlexus-app een zeer effectief leermiddel voor NeXT en INI-CET

Website: adrplexus.com

