Welkom bij ‘Abhinay Maths’, een eminent online educatief platform voor de verheffing van de overheid. Werkzoekenden. Abhinay meneer (5 keer geselecteerd in CGL) heeft de visie dat online lessen en testseries zoals het Advance Maths-boek en het YouTube-kanaal ook een mijlpaal zullen zijn voor prachtige concepten in elke sectie Engels, Wiskunde, Redeneren en GS. speciaal. Door het hele ijverige team van verschillende onderwerpen. Ons YouTube-kanaal ‘Abhinay Maths’ heeft de weg naar succes belicht met het hebben van (1 miljoen+) abonnees in zeer korte tijd. De unieke concepten en korte methode van Abhinay Sharma creëren een nieuwe dimensie in de wiskunde en veranderen de manier waarop vragen worden opgelost. Nu zijn we op het hoogtepunt dankzij mijn hele geestige team dat zich inzet om de beste inhoud te bieden. U kunt op ons vertrouwen, hoewel de 'Abhinay Maths App' en het 'Abhinay Maths'-portaal de manier van leren veranderen voor SSC, staatspolitie van de bank / examenspoorwegen op staatsniveau enz.

Website: abhinaymaths.in

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Abhinay Maths. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.