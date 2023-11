Bij 9TEAMS helpen we ERP-teams om op de hoogte te blijven van hun implementatie. Met onze ‘state-of-the-art cloudoplossing’​ kunnen grote en gemengde teams het werk organiseren en alle betrokken belanghebbenden betrekken. Dit zeer schaalbare platform maakt afstemming en opvolging een fluitje van een cent. Het brengt alle belanghebbenden, informatie, taken, vraagstukken, verzoeken en scenario's samen. Technisch onderlegd of niet, intern of extern; bespaar tijd, toon naleving en krijg dingen gedaan! Je bent binnen no-time up-and-running.

Website: 9teams.com

