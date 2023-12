Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Semantle med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Hver gjetning må være et ord. Semantle vil fortelle deg hvor semantisk den mener ordet ditt er det hemmelige ordet. I motsetning til det andre ordspillet, handler det ikke om stavemåten; det handler om meningen. Likhetsverdien kommer fra Word2vec. Høyest mulig likhet er 100 (som indikerer at ordene er identiske og du har vunnet). Det laveste i teorien er -100, men i praksis er det rundt -34. Med "semantisk lik" mener jeg omtrent "brukt i sammenheng med lignende ord, i en database med nyhetsartikler." Hemmelige ord kan være en hvilken som helst del av talen, men vil alltid være enkeltord. Det er fristende å bare tenke på substantiver, siden det er slik vanlige semantiske ordgjettespill fungerer. Ikke bli fanget i fellen! Siden Word2vec-datasettet vårt inneholder noen egennavn, er gjetninger sensitive for store og små bokstaver. Men jeg fjernet alle ord bortsett fra små bokstaver fra det hemmelige ordsettet, og hvis ordet ditt samsvarer med det hemmelige ordet unntatt store og små bokstaver, vinner du uansett. Så hvis du vil vite om ordet er mer som hyggelig eller Nice, kan du spørre om begge deler. "Kom nærme"-indikatoren forteller deg hvor nær du er -- hvis ordet ditt er et av de 1000 nærmeste normale ordene til målordet, vil rangeringen bli gitt (1000 er selve målordet). Hvis ordet ditt ikke er et av de nærmeste 1000, er du "kald". (Med "normale" ord mener jeg ord uten store bokstaver som vises i en veldig stor engelsk ordliste; det er mange ord med store bokstaver, feilstavede eller obskure ord som kan være nærme, men som ikke får en rangering. merket med "????"). Du trenger mer enn seks gjetninger. Du vil sannsynligvis trenge dusinvis av gjetninger. Det er et nytt ord hver dag, der en dag starter ved midnatt UTC eller 19:00 din tid.

Nettside: semantle.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Semantle. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.