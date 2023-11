Piranh.io er det ultimate undervanns-IO-spillet laget av Kiemura! Du vil spille som en piraja under havet med ett oppdrag: spis og ødelegge alle de andre pirajaene. Bruk boosts og power-ups for å beseire andre spillere fra hele verden og bevise hvem som virkelig styrer vannet. Piranh.io tilbyr online og offline spillmoduser som passer alle typer spillere. Er du sulten på å vinne? Kontroller: Mus - Flytt Venstre museklikk - Boost Space - Bruk power-up Om skaperen: Piranh.io er laget av Kiemura, basert i Finland. Han er også skaperen av Tap Roller, Picky Package og Jump Around som blir hans neste spill som kommer opp.

Nettside: poki.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Piranh.io. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.