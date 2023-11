Dot Rush er et ferdighetsspill utviklet av QKY Games. I dette spillet tar du kontroll over de røde og blå spinnende ballene og prøver å slå dem sammen med baller som skyter mot dem i full fart. Test refleksene dine ved å snurre dem i riktig øyeblikk, ellers vil du miste poeng. Gå videre og prøv å slå din egen høye poengsum i dette fantastiske ferdighetsspillet. Dot Rush er mye morsommere når du deler spillet med vennene dine og sammenligner poengsummene dine. Klikk eller trykk på skjermen i riktig øyeblikk for å snu ballene. Du får poeng når kulene i samme farge berører hverandre. Når motsatte farger berører hverandre, mister du poeng. Dot Rush er laget av QKY Games. Spill deres andre uformelle spill på Poki: Bouncy Dunks, Power Light, Cannon Strike, Flipper Dunk, Hero Rescue, Avoid Dying, Fire Road, Pocket Hockey og Neon War

Nettside: poki.com

