Cover Orange: Wild West er et puslespillplattformspill hvor du må stable gjenstander for å dekke våre oransje venner og beskytte mot det forestående surt regnet. Sitrushelten vår er tilbake for mer action, men denne gangen er vi i vesten. Dra hvert objekt spillet lar deg og slipp dem slippe dem på en måte som danner et ly over appelsinene mens den sinte skyen passerer over dem. Ikke glem å ta tak i den skjulte stjernen på hvert nivå! Del Cover Orange: Wild West med familie og venner, slik at du kan oppleve disse underholdende gåtene sammen! Gjennom hvert nivå må du plassere sceneelementer for å endre miljøet og beskytte appelsiner mot sur nedbør fra en ond sky. Disse sceneelementene kan variere på hvilken som helst måte, fra en trekantet blokk til piggete kuler som ødelegger is til selve appelsinene. Bruk fingeren, musen eller tastaturet til å plassere de forskjellige gjenstandene du har til rådighet, og slipp dem på en måte som danner et ly over appelsinene. av Johnny-K. Spill deres andre puslespillplattformspill på Poki: Cover Orange, Cover Orange: Space, Cover Orange: Journey og Cover Orange: GangstersDu kan spille Cover Orange: Wild West online uten å laste ned eller installere gratis ved å bruke skrivebordet og mobilenhetene dine på Poki.

