Bygg et forretningsmerke på Zalo med offisiell konto. Zalo Official Account er en dedikert konto for bedrifter, som skaper et gunstig miljø for å samhandle med kunder, og forbedrer dermed merkevaregjenkjenning og kundetillit på Zalo-plattformen.

Nettside: oa.zalo.me

