Youzan - Intelligent drift, ny vekst overalt - Gjør forretninger, finn Youzan Youzan tilbyr løsninger for forretningsvekst for alle bransjer som e-handel, detaljhandel, skjønnhetsindustri, utdanning og hoteller, og hjelper selgere med omni-channel privat markedsføring, live streaming og utenlandsmarkedsføring, og gir digitalt mulighet til administrasjon av shoppingguider, medlemsdrift, og private samfunn for å drive samlet virksomhetsvekst.

Nettside: youzan.com

