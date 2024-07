Yesil Health er en AI Health Assistant designet for å levere personlige, evidensbaserte løsninger på brukernes helsehenvendelser. Den dekker et spekter av behov, inkludert helsekonsultasjoner, ernæringsråd, tolkning av laboratorieresultater, trening og mental coaching. Designet for å lære og tilpasse seg en persons helseprofil, tilbyr Yesil Health løsninger basert på den nyeste medisinske forskningen og retningslinjene. Funksjoner som «Analysed Health PDF» lar brukere laste opp medisinske dokumenter, som deretter analyseres av AI for å gi klare og forståelige forklaringer på et klart språk. Den har også demonstrert en avansert forståelse av helsedata, som sikrer pålitelig informasjon levert til brukeren. Bruksområder spenner fra vanlige symptomer og kostholdsråd til kvinners helse og kroniske lidelser. Selv om det er et avansert verktøy innen helse-AI, er det viktig å merke seg at Yesil Health anbefaler at en helsepersonell tolker AI-resultatet og bruker det som et tilleggsverktøy individuelt. Yesil Health er et produkt fra Yesil Science, et teknologiselskap som spesialiserer seg på helse- og velværeløsninger.

Nettside: yesilhealth.com

