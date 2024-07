WriteRightAI er en AI-drevet skrivecoach designet for å forbedre engelsk grammatikk og setningskompetanse på tvers av ulike ferdighetsnivåer. Verktøyet gir en AI-basert grammatikkkontroll som gir tilbakemelding på brukerens skriving, målrettet mot å forbedre effektiviteten. Funksjonene til WriteRightAI strekker seg til øvelsesspørsmål, som brukeren kan utnytte for å styrke deres forståelse og anvendelse av engelsk grammatikk. Systemet bruker også kunstig intelligens for å generere anbefalinger om hvordan man kan forbedre og profesjonalisere brukerens skriving, noe som gjør det mer unikt. En annen fremtredende funksjon er Freetext Grammar Check (Pro), designet for personer som ønsker å evaluere e-poster, oppgaver eller CV-er. Brukere kan ganske enkelt kopiere og lime inn tekstene sine i sjekken for en rask og effektiv gjennomgang av grammatikken deres. Tjenesten er tilgjengelig i forskjellige planer, inkludert både gratis- og premiumabonnementer, for å imøtekomme et bredt spekter av brukerkrav.

Nettside: writerightai.com

