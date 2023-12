Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for WorkFlowy med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

WorkFlowy er en enkel nettbasert disposisjon laget av Mike Turitzin og Jesse Patel på en Y Combinator-oppstartsleir. Ideen til Workflowy oppsto fra Patels tidligere arbeidserfaring innen prosjektledelse og hans frustrasjon over mangelen på nyttige verktøy. Den sentrale funksjonen i appen er en tekstbasert nestet liste. I The Guardian bemerket romanforfatter Emma Donoghue at dette aspektet av programvaren lar henne fange opp og organisere "forvillede ideer". Appen opererer på en freemium-forretningsmodell, og dens enkle listelignende grensesnitt er blitt beskrevet som "ryddig". ." av PC World i 2013 og "minimalistisk elegant" av The Atlantic i 2016. Siden lanseringen har Workflowy utviklet det Geek Wire beskriver som "en kultlignende følge."

Nettside: workflowy.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet WorkFlowy. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.