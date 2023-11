WaveBasis er en nettbasert programvareplattform for teknisk analyse og automatisk deteksjon av Elliott Wave-mønstre. Den har en nyskapende samling av eksklusive verktøy, spesielt skreddersydd for bølgeanalytikere og tradere, og har en sofistikert mønstergjenkjenningsmotor for automatisk å bestemme gyldige Elliott Wave-tall med høy sannsynlighet. Våre unike smarte verktøy og kraftige Wave Count Scanner hjelper til med å identifisere potensielle handelsmuligheter med lav risiko, og låser opp nøkler til prismønsterbasert risikostyring, alt i sanntid. Enten du teller bølger manuelt, eller er avhengig av automatisering av bølgeteller, har det aldri vært raskere eller enklere å utnytte kraften til Elliott Waves i handelen din ... alt med prisvinnende kartlegging av profesjonelt kaliber rett inn.

