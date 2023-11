wapm er pakkebehandleren for WebAssembly. Det ble opprettet i 2019 som et åpen kildekode-prosjekt for å hjelpe WebAssembly-utviklere med enkelt å dele pakkede kodemoduler.

Nettside: wapm.io

