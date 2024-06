Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for VoIP.ms med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

VoIP.ms ble grunnlagt i 2007, og ble bygget av en gruppe IT- og forretningsfolk som mente det var en bedre måte å bringe Internett-telefontjenester til selskaper som, i likhet med dem, hadde et ønske om kommunikasjonsløsninger med høy kaliber. Som strengt tatt Bring-Your-Own-Device, fjerner VoIP.ms begrensningene og den kostbare hånden som følger med noen telefonileverandører. Dette gjør at VoIP.ms kan gi ubegrenset fokus på å opprettholde en allment tilgjengelig og funksjonsrik tjeneste. I tillegg til den beste selvbetjente skytelefoniplattformen på markedet, er VoIP.ms en av få tilbydere som tilbyr sine tjenester uten engasjementskontrakt og til de beste prisene, alt med høy service og kvalitet.

