VoIP Business tilbyr tjenestene til det skybaserte systemet, og det er tilgjengelig over hele verden. Den tilbyr funksjonen for viderekobling i VoIP-internettsamtaler ved å bruke bare ett nettverk for å overføre data og tale. Bruk av ett nettverk i stedet for to reduserer samtalekostnadene for kundene. Internett-samtaler har et bredt utvalg av flere andre funksjoner, inkludert videosamtaler, viderekobling og konferansesamtaler.

Nettside: voipbusiness.com

