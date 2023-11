VMEdu er ledende innen profesjonell opplæring og sertifiseringsbransjen og har tilrettelagt opplæring av 500 000+ studenter fra 3500+ selskaper over 150+ land med en suksessrate på 98,7 % gjennom sitt globale nettverk av 1100+ opplæringsleverandører. Med VMEdus plattformkurs kan opplæringsleverandører gjennomføre opplæring av høy kvalitet ved å bruke VMEdus nett- og klasseromsmateriell og melde inn studenter til VMEdu planlagte klasser sømløst. Studenter og ansatte kan også delta på nettkurs, videoforelesninger, podcaster, simulerte praksistester og mye mer, alt fra én enkelt portal. VMEdu eliminerer alle bekymringer angående utvikling av kursmateriell, opprettelse av videokurs og utvikling av podcaster, simulerte øvingsprøver og mer. I tillegg til profesjonelle opplæringsorganisasjoner, hjelper VMEdu også selskaper med å møte deres ulike opplæringsbehov gjennom sine plattformtilbud. VMEdu fungerer som en markedsplass ved å bringe sammen innholdseksperter fra hele verden og bruker sin toppmoderne ekspertise innen innholdsskaping til å lage online- og klasseromskurs av beste kvalitet. Denne kvaliteten er gitt til studenter over hele verden gjennom sitt globale nettverk av 1100+ opplæringspartnere. Hvert VMEdu-kurs kommer med en forsikring om konsistent innhold av høy kvalitet presentert i flere formater – for eksempel videoer, podcaster, simulerte tester og mobilapper som sikrer en helhetlig og praktisk læringsopplevelse for studentene.

Nettside: vmedu.com

