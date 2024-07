Vidds.co online videoredigerer er et verktøy designet for å strømlinjeforme prosessen med å lage video, noe som gjør det mulig å generere profesjonelt innhold raskt og enkelt. Denne plattformen kan skryte av allsidighet, og gir brukerne muligheten til å lage en rekke videotyper som Shopify-produktvideoer, Meta Ads-videoer, Instagram Stories, sosiale medievideoer, eiendomsvideoer, YouTube-videoer, e-postmarkedsføringsvideoer, redaksjonelle videoer og employer branding videoer. Den er utstyrt med en rekke funksjoner og verktøy som gjør det lettere å legge til lyd, bilder og tekst til videoer. Brukere kan også legge til undertekster, overganger og vannmerker, endre videohastighet, filtrere videoer, slå sammen videoer og til og med konvertere videoer til GIF-er. Den tilbyr en unik AI-videogenerator som bruker kunstig intelligens til å generere videoer og en AI-blogg til video, et verktøy som konverterer blogginnhold til videoformat. I tillegg gir den avanserte redigeringsverktøy som en online videokutter og en Tiktok-videoredigerer. Verktøyet er designet for å være lett tilgjengelig, med mulighet for brukere å begynne å redigere med en gang, noe som gjør det til et omfattende knutepunkt for alle online videoredigeringsbehov.

Nettside: vidds.co

