UNLEASH er stedet for HR, banebrytende teknologier og fremtidens arbeid. Det er den essensielle kilden til nyheter, analyser og markedstrender som inspirerer og styrker organisasjonsledere over hele verden. UNLEASH har hovedkontor i London, Storbritannia med virksomhet over hele Europa og USA. Porteføljen vår inkluderer: UNLEASH World (Paris) – Den mest innflytelsesrike HR-konferansen og utstillingen i verden og viser frem den neste bølgen av banebrytende teknologier og de globale innovatørene som former fremtidens arbeid. UNLEASH America (Las Vegas) – The International Festival of HR, hvor verdens HR-ledere kommer for å gjøre forretninger og oppdage inspirerende historier og kunnskap som endrer måten organisasjoner tenker på HR og innovasjon. Til syvende og sist gir vi en plattform for å dele ideer som fungerer, nettverk og gjør forretninger.

Nettside: unleash.ai

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet UNLEASH. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.