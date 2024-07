Unlearn.ai tilbyr et AI-drevet verktøy kjent som 'Digital Twins' som tar sikte på å revolusjonere klinisk forskning. Verktøyet tilbyr assistanse i kliniske studier på tvers av flere medisinske felt som spenner fra nevrovitenskap til immunologi til metabolske sykdommer. Digitale tvillinger er i hovedsak intrikate modeller som forutsier pasientens potensielle fremtidig helse. Verktøyet fungerer ved å samle inn en deltakers grunnlinjedata, kjøre disse innsamlede dataene gjennom en AI-modell som har blitt trent på historiske data, og lage den "Digital Twin". Dette verktøyet har dobbel funksjonalitet der det både kan forbedre studier på tidlig stadium, ved å forbedre evnen til å observere behandlingseffekter uten å legge til flere pasienter, samt fremskynde studier på sent stadium, ved å forkorte tiden til registrering ettersom de krever færre pasienter for å oppnå det samme kraft som tradisjonelle kliniske utprøvingsdesign. En annen funksjon ved 'Digital Twins' er dens evne til å gi prognostiske skårer for hver pasient i en randomisert klinisk studie. Dette øker kraften til analysen samtidig som man følger veiledningen fra US Food and Drug Administration og European Medicines Agency. Disse pasient-tvillingene brukes spesielt i TwinRCT-er, svært kraftfulle studier med mindre kontrollgrupper, noe som øker sannsynligheten for at pasienter får den eksperimentelle behandlingen. Dette verktøyet er en innovativ og betydelig hjelp i kliniske studier og levering av personlig medisin.

Nettside: unlearn.ai

