Tracksy er et generativt AI-system designet for å hjelpe musikkskapere å bringe ideene sine ut i livet ved å gjøre dem i stand til enkelt å lage unik og royaltyfri musikk uten noen forutgående erfaring. Systemet er ment å være brukervennlig og tilgjengelig for alle nivåer av ekspertise og gir en gratis plattform for musikkskapere å begynne å utvikle sine egne sanger. Tracksy tilbyr et mangfold av stiler og sjangre å velge mellom, inkludert elektronisk og EDM, og gir eksempelspor som kan brukes som inspirasjon for musikkskaping. Hvert eksempelspor er merket med stemning, sjanger og varighet, slik at musikkskapere kan velge riktig type lyd for deres behov. Det som gjør Tracksy unik er bruken av generativ AI-teknologi for å lage musikk som er original og royaltyfri, noe som betyr at musikkskapere kan bruke sporene de genererer til ethvert formål uten frykt for brudd på opphavsretten. Totalt sett tilbyr Tracksy en innovativ løsning for musikkskapere som ønsker å utforske sin kreativitet med AI-musikkgenerering. Plattformens brukervennlighet og utvalg av alternativer gir et tilgjengelig utgangspunkt for musikere på alle nivåer, og dens unike tilnærming til musikkskaping gjør den til et spennende tillegg til AI-musikkverktøylandskapet.

Nettside: tracksy.ai

