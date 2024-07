Tealstreet er en handelsterminal som har som mål å gi en kraftig og konsistent handelsopplevelse på tvers av ulike kryptoderivatbørser. Tealstreet bruker diagrammer levert av TradingView, slik at brukere kan utføre og administrere handler direkte på diagrammet, selv på mobilnett. Den tilbyr avanserte funksjoner for handelsanalyse og journalføring, inkludert utførelsespiler på diagrammet, aksjediagrammer og nedlastbare handelsdata i CSV-format. Tealstreet fokuserer på rask ordreutførelse med funksjoner som raske bestillinger, knapper for rask størrelse og over 20 hurtigtaster for å hjelpe tradere med å reagere raskere. Sikkerhet er en nøkkelprioritet, med funksjoner som tofaktorautentisering, krypteringspassordsystem og IP-hvitelisting for å beskytte brukerkontoer. Handelsterminalen er tilgjengelig på nettet, så vel som for stasjonære plattformer som Windows, macOS og Linux. Mobilapper for Android og iOS er også planlagt. Tealstreet markedsfører seg selv som å gi en overlegen handelsopplevelse sammenlignet med de opprinnelige brukergrensesnittene til kryptobørser, med brukere som deler positive tilbakemeldinger om plattformens funksjoner og ytelse.

Nettside: tealstreet.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Tealstreet. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.