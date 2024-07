Teachable Machine er et brukervennlig nettbasert verktøy for å lage maskinlæringsmodeller uten behov for ekspertise eller koding. Den kan brukes til å gjenkjenne bilder, lyder og positurer, ved å samle og gruppere eksempler i klasser som du vil at datamaskinen skal lære. Det går raskt å trene en modell, og du kan umiddelbart teste den for å se om den kan klassifisere nye eksempler riktig. Modeller kan eksporteres for bruk i nettsteder, apper og mer, og du kan velge å bruke den helt på enheten uten at noen webkamera eller mikrofondata forlater datamaskinen. Teachable Machine er kompatibel med TensorFlow, ML5.js, p5.js, Coral, Framer, node.js, Glitch og Arduino, og du kan bruke filer eller fange eksempler live. Veiledninger er tilgjengelige for å hjelpe brukere med å komme i gang, og det er mange prosjekter som har blitt laget med Teachable Machine, for eksempel et DIY-eksperiment som kobler sammen Arduino og Teachable Machine, en assisterende kommunikasjonsenhet, en spillkontroller ved hjelp av et webkamera og et stykke papir , og en fysisk maskin som du kan lære å gjenkjenne og sortere objekter raskt. Den kan til og med brukes til å lage en videospillkontroller. Det er et kraftig verktøy for å lage maskinlæringsmodeller med et bredt spekter av applikasjoner.

Nettside: teachablemachine.withgoogle.com

