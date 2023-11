TalentReef er en ledende leverandør av SaaS-baserte søkersporings- og talentstyringsløsninger som er målrettet bygget for den desentraliserte timebaserte arbeidsstyrken. Vår mobile-first-plattform strømlinjeformer rekruttering for å beholde prosessen for å transformere hvordan arbeidsgivere sporer timebaserte arbeidere, fra rekruttering, ansettelse, opplæring og engasjement. Mange av de mest kjente globale merkevarene stoler på TalentReef for å gi den praktiske innsikten som trengs for å optimalisere og drive talenthåndteringsprosessene deres.

