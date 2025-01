Programvare for lojalitetsadministrasjon - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Paylode

Paylode er kundefordeler-plattformen for selskaper som raskt ønsker å lansere et svært engasjerende kundefordeler-program. Paylode gjør det mulig for bedrifter å tilby et omfattende fordelsprogram for sine kunder på en brøkdel av tiden og kostnadene det tar å bygge et internt. Paylode er som å ha et helt partnerskapsteam i hjørnet ditt. Vi behandler og forhåndsforhandler tusenvis av fordeler fra toppforbrukermerker, og tilbyr enkle verktøy uten kode for å spare bedrifter for enorme mengder tid og overhead. Perks-programmer øker konverteringsfrekvenser, oppbevaring, engasjement, tilfredshet og til slutt langsiktig kundelykke, samtidig som de låser opp en ny strøm av inntekter for virksomheten din. Lær mer på https://paylode.com/