Location Intelligence-programvare - Mest populære apper - USA

Zartico

zartico.com

Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) har vår proprietære Integrated Data Model™ som omfatter den høyeste frekvensen og høyeste oppløsningen geolokalisering, utgifter og hendelsesdata for både innbyggere og besøkende, og alle hendelsestyper. Kombinert med destinasjonsbelegg, markedsføringsytelse og vårt team av strategiske rådgivere, stoler over 200 destinasjoner over hele landet på at Zartico leverer klar innsikt som skaper bedre resultater. Zartico ble grunnlagt i 2019, og ble opprettet for å løse verdens tøffeste utfordringer turisme står overfor til fordel for lokalsamfunn ved å forbedre beboernes livskvalitet og besøksopplevelse samtidig som det tilrettelegges for organisatoriske endringer i reiselivsnæringen. Vi er på et oppdrag for å styrke organisasjoner til å være bedre forvaltere av verdens destinasjoner gjennom forbedret dataintelligens og beslutningstaking. ZDOS® gir unik innsikt, grunnlinjer, benchmarks og indekser som DMO-er kan måle deres suksess med og gi resultater som vil være til fordel for deres interessenter og lokalsamfunn. For å hjelpe våre partnere med å lykkes med å administrere sine destinasjoner, har vi introdusert Five Foundations of a Contemporary Destination Organization for å måle og forstå den sanne virkningen av besøksøkonomien utover den foreldede markedsføringsfokuserte KPIen. Over 200+ Zartico-partnere bruker for tiden dette integrerte settet med beste praksis for å forbedre strategisk planlegging, operasjonell fortreffelighet, interessentengasjement og justering og til slutt føre deres besøksøkonomi til høyere suksessnivåer.