Lokal markedsføringsprogramvare - Mest populære apper - Filippinene

SOCi

meetsoci.com

SOCi er den ledende CoMarketing Cloud for bedrifter med flere lokasjoner. Vi gir bedrifter som Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon og Ford mulighet til å automatisere og skalere sin markedsføringstiltak på tvers av alle lokasjoner og digitale kanaler på en måte som er merkevarerettet, lokalt perfeksjonert og datatilkoblet. Gjennom bruk av klassens beste generative AI og maskinlæring, gir SOCi Genius-plattformen bedrifter på flere steder handlingsdyktig innsikt og anbefalinger samtidig som de automatiserer de viktigste arbeidsflytene deres i stor skala. Med SOCi kan bedrifter styrke sin digitale tilstedeværelse på tvers av lokale søk og sosiale sider, samtidig som de beskytter deres online omdømme, noe som fører til forbedret kundeengasjement og markedsledende resultater. SOCis skalerbare og sentraliserte plattformteknologi gir alle nødvendige verktøy for bedrifter med flere lokasjoner og flere familier for å administrere deres lokaliserte markedsføringstiltak, inkludert: Intuitivt dashbord - når brukere logger på SOCi, blir brukere møtt med et høyt nivå, men likevel omfattende og lettlest dashbord som fremhever analyser, innholdsytelse på tvers av alle steder som bruker SOCi, samtaler og kommentarer som trenger oppmerksomhet, nylige anmeldelser og mer! * Oppføringer: Ta din lokale søkesynlighet til nye høyder ved å sikre nøyaktig og konsistent informasjon på tvers av 100- eller 1000-vis av virksomhetsoppføringer. * Lytting: Oppdag og bygg en autentisk innholdsstrategi, rike publikumsprofiler og bevis avkastningen til kampanjestrategien din med Listening. Lytt til konkurrentene dine, lag sentimentanalyse og brukergenerert innhold alt fra med SOCi. * Local Pages/Locator: Lever en merkevare og lokalisert forbrukerreise, fra bevissthet til konvertering, på tvers av tusenvis av søkeoptimaliserte sider. * Anmeldelser: Koordiner varemerkekonsistente svar på anmeldelser, spor vurderingsstemninger og overvåk innsikt om konkurransedyktig omdømme for å forvandle omdømmet ditt, overalt. * Sosialt: Gjør det mulig for bedrifter og lokale team å levere responser på varemerket på sosiale engasjementer og publisere sosialt innhold med høy ytelse med strømlinjeformede arbeidsflyter på flere steder. * Undersøkelser: Behold og øk kundene dine ved å proaktivt innhente og administrere tilbakemeldinger fra kunder med den kraftigste undersøkelsesløsningen for lokale markedsførere. * Annonser: Gir flere lokasjonsmarkedsførere mulighet til effektivt å administrere lokaliserte sosiale reklamekampanjer og forsterkede innlegg på tvers av 100- eller 1000-vis av steder. * SmartBot: Skap engasjement i sanntid og generer potensielle kunder 24/7 på alle steder med automatiserte chatbots på Facebook Messenger- og Google Business Messages-kontoer, SMS-funksjoner. Bygg enkelt lokaliserte emner i stor skala på minutter og begynn å fange kundeinformasjon og aldri gå glipp av en potensiell kundeemne. * Innsikt og rapportering: Finn ut hvilke steder som gir resultater og hvilke som ikke gjør det, og bruk denne innsikten til å drive din lokaliserte markedsføringsstrategi. Tilpass svært visuelle, engasjerende rapporter med flere leveringsalternativer. SOCi Go (mobilapp): Den samme SOCi-kjerneplattformen du elsker, nå på mobil. Legg ut innhold, svar kunder og motta varsler på hvilken som helst mobilenhet, når som helst. SOCi fungerer som infrastrukturen der titusenvis av lokale sider administreres. SOCi er fullt integrert med de beste nettverkene for søk, sosiale medier og omdømmestyring som Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp og mer.