Lead Capture-programvare - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Interact AI er et automatisert verktøy for å lage quiz som forenkler prosessen med å generere engasjerende quizer. Den tilbyr en brukervennlig løsning for bedrifter som ønsker å lage spørrekonkurranser uten behov for omfattende AI-kunnskap eller skriveoppfordringer. Interact-plattformen tilbyr en omfattende pakke med funksjoner for å bygge tilpassede spørrekonkurranser for ulike forretningskampanjer. Ved ganske enkelt å skrive inn nettadressen deres, kan brukerne bruke quiz-generatoren, som analyserer nettstedet for å generere en relevant quiz. Den genererte quizen kan deretter tilpasses ytterligere ved å bruke den brukervennlige byggeren før den lanseres. I tillegg til å lage quiz, tilbyr Interact analyser og programvareintegrasjoner for å hjelpe bedrifter med å samle potensielle kunder og få innsikt i kundene sine. Ved å utnytte quizanalysene kan bedrifter få verdifull informasjon om publikummet sitt. Interact AI ble utviklet av et team som i utgangspunktet fokuserte på quizer for leadgenerering, med mange års ekspertise på å lage quizer med høyt engasjement og høy konvertering. Gjennom omfattende testing med beta-kunder, finjusterte de ChatGPT-forespørslene, og forvandlet effektivt tilbakemeldinger fra kunder til et spørreskjema som formidler mellom brukere og den AI-drevne quizmakeren. Med Interact AI kan bedrifter raskt bygge unike og høykvalitets quizer, markedsføre produktene eller tjenestene deres samtidig som de genererer kvalifiserte potensielle kunder. Det intuitive grensesnittet og kraftige funksjonene gjør det til et verdifullt verktøy for bedrifter som ønsker å engasjere kundene sine gjennom spørrekonkurranser.