Programvare for idéadministrasjon - Mest populære apper - Fransk Polynesia

MeisterTask

meistertask.com

MeisterTask er et nettbasert oppgave- og prosjektstyringsverktøy som er perfekt for smidig prosjektledelse. Vakkert designet grensesnitt, intuitiv funksjonalitet og sømløse integrasjoner med andre verktøy gjør det til et logisk valg for prosjektteam. MeisterTask tilbyr en gratis Basic-plan (opptil 3 prosjekter), med betalte abonnementer fra €12,50 per bruker per måned. Ved siden av tilpassbare prosjekttavler i Kanban-stil, har MeisterTask en rekke kraftige funksjoner designet for å strømlinjeforme prosjektarbeid. Arbeidsmengde kan administreres med Timeline: en Gantt-lignende oversikt over oppgaver som identifiserer flaskehalser og holder prosjektene flytende. Sett opp automatiseringer for å øke hastigheten på manuelt arbeid eller fullføre spesifikke oppgaver automatisk. MeisterTask er en del av Meister Suite, en gruppe produkter for feilfri arbeidsflytstyring. Fra ideer i tankekartverktøyet vårt, MindMeister, til nettdokumentasjon i MeisterNote, låser teamet ditt opp et kraftig verktøysett som driver prosjekter hvert trinn på veien.