Simply Fleet

simplyfleet.app

Bare Fleet tilbyr en alt-i-ett-løsning for bedrifter som ønsker å effektivisere flåtvedlikehold, minimere driftsstans, optimalisere kostnadene, sikre sikkerhetsoverholdelse og eliminere papirbaserte prosesser. Bare Fleets intuitive design gir smart og uanstrengt flåtevedlikehold til fingertuppene. Nøkkelfunksjoner: Vedlikeholdsstyring: Planlegg forebyggende vedlikehold, motta rettidig reparasjonsvarsler og administrere servicejournaler elektronisk, minimere utstyr og driftsstans for kjøretøy. Forbedret sikkerhet og etterlevelse: Bruk automatiserte inspeksjonsskjemaer med ubegrensede oppgaver for å garantere regelmessige kontroller før tur, fremme et trygt arbeidsmiljø og overholdelse av forskrifter. Sporing av drivstoffeffektivitet: Monitor drivstoffbruk og kjørelengde, kartlegge overdreven forbruk og implementere strategier for å redusere drivstoffkostnadene. Papirløse operasjoner: Fjern problemer med papirarbeid med en digital løsning for servicejournaler, fakturaer og forskjellige former, noe som forbedrer effektiviteten og datatilgjengeligheten. Ideell for: Små og mellomstore bedrifter: Den essensielle planen henvender seg til de med begrensede flåter, og tilbyr kjernefunksjonaliteter til en overkommelig pris. Voksende virksomheter: Den avanserte planen gir flere funksjoner som arbeidsordningsstyring og tursporing, og letter bedre organisering når flåten din utvides.