Programvare for eventmarkedsføring - Mest populære apper - Fransk Polynesia

Groupize er den foretrukne løsningen for moderne møteledelse. Med en brukervennlig, omfattende plattform designet for grupper, møter og arrangementer av alle størrelser, forener Groupize reiser, forbruk og etterlevelse samtidig som den gir en fantastisk opplevelse for planleggere og deltakere. Groupize støtter møter i alle størrelser, og sentraliserer planlegging og organisering, reiselogistikk, kostnadsstyring og omsorgsplikt på én praktisk plattform som er enkel å bruke for alle. Enten det er konferanser, salgskontorer, møter for små bedrifter, trenings- og onboarding-retreater, rekruttering og gjestereiser, eller prosjekter og mannskapsreiser, Groupize dekker et bredt spekter av brukstilfeller slik at bedrifter kan konsolidere møteledelsen på ett sted. Fra innkjøp til deltakeradministrasjon og registrering til sporing av omsorgsplikt til integrert reisebestilling, den skybaserte plattformen automatiserer og effektiviserer logistikken for bedriftsmøte- og arrangementsplanlegging, og sparer teamene for tid til å fokusere på det som betyr mest. Med enkel SaaS-basert prissetting, tilpassbare planer og sentralisert forbrukssynlighet hjelper Groupize bedrifter med å stoppe overforbruk på møter, noe som fører til både kostnadsbesparelser og ressursoptimalisering for overbelastede team. For møtedeltakere leverer Groupize en moderne, forbrukervennlig app som gjør det enkelt å registrere seg, bestille reiser og delta i arrangementet deres, noe som gir bedre deltakelse. Sømløs toveisintegrasjon med Concur Travel and Expense sikrer at kundene fanger opp reiseprogrambesparelsene sine, administrerer policyer og automatiserer forbrukssporing på en helhetlig måte.